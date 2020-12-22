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Общество

ВОЗ: Пандемия сильно повлияла на психическое здоровье людей

Боязнь заразиться, опасения за здоровье близких, карантин, безработица, финансовые проблемы, социальная изоляция — как считают специалисты, последствия пандемии для психического здоровья населения будут ощущаться еще долго. Об этом заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения доктор Ханс Клюге, сообщили «Новости ООН».

По его словам, согласно проведенным Международной организацией труда опросам, каждый второй молодой человек в возрасте 19-29 лет испытывает тревожность или депрессию. Эта тенденция касается и других возрастных групп.

В зимние месяцы подобные недуги вообще часто обостряются, а на фоне пандемии могут стать еще большей угрозой для здоровья населения.

«В преддверии праздников лучшим подарком могут стать защита нашего психического здоровья и благополучия, а также забота о других. Самое безопасное сейчас — встретить праздники дома. Помните, что, даже находясь в разлуке с близкими, вы не должны чувствовать себя одинокими: общайтесь, переписывайтесь, созванивайтесь, поддерживайте друг друга!» — сказал Ханс Клюге.

Он добавил, что сейчас главное — безопасность и здоровье. «Вакцины на подходе, так что мы можем надеяться на лучшее будущее. Надо потерпеть еще несколько месяцев, зато потом у нас будет повод для гордости за то, что мы проявили ответственность», — отметил глава Европейского бюро ВОЗ.

Он предлагает мобилизовать социальные ресурсы на поддержку самых уязвимых групп населения.

Кроме того, Ханс Клюге призвал правительства региона вкладывать средства в программы по защите психического здоровья людей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177457/
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