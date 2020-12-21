На Ат-Башинской ГЭС с запуском нового гидроагрегата ожидается прирост мощности

На Ат-Башинской ГЭС завершились реконструкция основного оборудования и запуск гидроагрегата № 3. Об этом сообщила пресс-служба Национального энергохолдинга.

По ее данным, важность реконструкции и модернизации Ат-Башинской ГЭС для региона ключевая, это позволит обеспечить надежное, бесперебойное производство и подачу электрической энергии.

«Проект «Реконструкция Ат-Башинской ГЭС» направлен на повышение безопасности, улучшение надежности, повышение расчетной устойчивости сети и агрегатов, а также сокращение в последующем мероприятий по эксплуатации и техническому обслуживанию станции», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в результате завершения реконструкции на указанной ГЭС ожидается прирост мощности на 10 процентов с продлением срока эксплуатации еще на 30-40 лет и с увеличением выработки электроэнергии со 150 до 180 миллионов киловатт в час.