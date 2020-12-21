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Общество

Мэрия Бишкека выиграла суд в отношении арендатора. Он должен 8 миллионов сомов

Управление земельных ресурсов (УЗР) мэрии Бишкека продолжает работу с крупными неплательщиками арендной платы за пользование муниципальной землей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в 2006 году с компанией «И.М.С.» заключили договор аренды на пользование земельным участком площадью 2,8 гектара на 49 лет под разработку пилотного проекта и реализацию экспериментальной застройки жилого квартала в юго-восточном жилом районе столицы.

Однако с 2010-го в городской бюджет арендной платы так и не поступило, на сегодня задолженность составляет 8 миллионов 209 тысяч 481 сом.

Мэрия обратилась в Первомайский районный суд, который вынес решение в ее пользу о выплате задолженности в бюджет города.

По любым вопросам, связанным с арендой земли, можно обратиться в управление земельных ресурсов (УЗР) по адресу: Бишкек, улица Чокморова, 246, телефон 0312454273 либо на WhatsApp 0701012555.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177444/
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