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Общество

Кыргызская журналистка попала в книгу ООН об успешных людях, меняющих мир

Кыргызская журналистка Чолпон Орозобекова попала в юбилейную книгу ООН «126 ударов сердца в международной Женеве». Издание опубликовано на английском и французском языках.

Книга рассказывает истории жизни и деятельности успешных людей разных национальностей. «Каждый из них меняет наш мир. Они идут по своему пути, улучшая нашу жизнь» — так звучит идея книги. Кыргызстан в ней представляет журналистка, директор института «Булан» Чолпон Орозобекова.

Книга издана в честь 100-летнего юбилея ООН. Первое заседание Лиги Наций прошло 15 ноября 1920 года в Женеве, позже организация была преобразована в ООН.

Чолпон Орозобекова возглавляет институт «Булан» третий год. До этого она, окончив магистратуру по направлению международной безопасности и политологии в Женеве, работала в разных международных организациях.

Институт «Булан» проводит исследования о терроризме, религиозном экстремизме и защите прав человека и публикует их на английском языке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177430/
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