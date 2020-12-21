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Общество

Памятник Аленке напугал жителей российского Нововоронежа. Его могут снести

Памятник Аленке, который испугал жителей Нововоронежа, могут снести в ближайшее время. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу города Владимира Лещенко.

«Известия»
Фото «Известия». Памятник Аленке, который испугал жителей Нововоронежа, могут снести в ближайшее время

По его словам, соответствующее решение ожидается от инициативной группы, которая принимала участие в создании и установке объекта.

«Бюджетные средства в создании этого арт-объекта не использовались. Организацией и установкой памятника полностью занималась инициативная группа. Мы им уже сообщили, что после открытия памятника вылилось много негатива, поэтому инициативная группа соберется и примет решение, что с этим делать», — отметил Владимир Лещенко.

При наличии соответствующего решения памятник снесут, на его месте появится памятная табличка.

Памятник Аленке создали в честь 250-летия нововоронежского села Новая Аленовка, объект открыли 18 декабря. Согласно легенде, 250 лет назад Аленка искала земли для переселения, в результате обнаружила место на берегу реки, где основали село.

Позже девушку убил разбойник, а село назвали ее именем. В настоящее время на его месте находится город Нововоронеж.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177429/
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