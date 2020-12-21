В Бишкеке состоится музыкальный перформанс «Жаралыш» от проекта «Кыргыз Кайрык». Об этом 24.kg сообщили организаторы.

По их информации, музыкальная пьеса с участием артистов театра и балета состоится 23 декабря.

«Это небольшой музыкальный сказ, который повествует о пути человека, воплотившего в свой таинственный образ судьбу целого народа. Оригинальная музыка для перформанса была написана талантливыми молодыми участниками музыкального проекта «Кыргыз Кайрык» и будет сыграна в живом исполнении нашего ансамбля при участии театрального коллектива. Пьеса будет длиться 45 минут, ее можно будет посмотреть в Асанбай-центре», — рассказали организаторы.