В Бишкеке 22 декабря небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ожидается −1 градус. День уменьшился до 9 часов 1 минуты.

Отключение газа, света, воды

10.00-13.00 — отрезки улиц Месароша, Ильменской, Серпуховской, Сельсоветской;

9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Айылчиева, Кара-Коо, Он-Арча), отрезки улиц Кара-Балтинской, Харьковской, Фучика, Ленской).

У кого намечаются тои

Анвар Абдраев

Родился 22 декабря 1957 года в городе Фрунзе. Президент Союза банков Кыргызстана, председатель совета директоров Агентства по защите депозитов.

Омурбек Текебаев

Родился 22 декабря 1958 года в селе Акман Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Бейшеналы Нурдинов

Родился 22 декабря 1960 года в селе Кара-Суу. Депутат Жогорку Кенеша.

Аcеин Исаев

Родился 22 декабря 1963 года в городе Фрунзе. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Индия.

Нурлан Акматов

Родился 22 декабря 1972 года в городе Фрунзе. Директор представительства Евразийского банка развития в Кыргызстане.

Жаныбек Абиров

Родился 22 декабря 1988 года. Председатель Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

День энергетика Кыргызской Республики

День энергетика — профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии.

Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается одно из самых необходимых благ — тепло, которое обеспечивает комфорт в домах, школах, больницах, офисах.

История этого праздника берет начало 23 мая 1966 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День энергетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО принят на VIII Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920 года.

22 декабря наряду с энергетиками Кыргызстана этот профессиональный праздник отмечают в России, Армении, Беларуси и Украине.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Кульчоро Керимбеков Фото kerimbekov-art.com. Кульчоро Керимбеков Родился 22 декабря 1922 года в селе Кум-Арык. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики. Творчество Кульчоро Керимбекова вошло в культуру КР как одного из ярких национальных мастеров-классиков реалистической живописи. Он стремился находить простые и естественные живописные мотивы, воспринимал и воспроизводил природу с натуры, с душой, создавая пейзажную живопись с безграничной любовью к природе. Награжден орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За трудовое отличие». К числу лучших работ относятся пейзажи «Бухта сухой хребет», «Порт Пржевальск», «Вечер на Иссык-Куле», «Миндаль цветет. Памир», «Серый день в Паланге», серия работ, связанных со строительством Токтогульской ГЭС, 46 работ из серии «Гурзуф», «Портрет А.Усенбаева», «Портрет лауреата Госпремии СССР К.Молдобасанова», «Портрет сына» и другие. Фото knmii.kg. Сумерки на Иссык-Куле. 1967. Х., м. Более 35 лет своей жизни Кульчоро Керимбеков посвятил педагогической деятельности. В 2000-м именем Кульчоро Керимбекова названа одна из улиц Бишкека. Умер 26 мая 1989 года. Родился мелодист Аксуубай Атабаев Родился 22 декабря 1943 года в селе Ак-Булун Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Народный артист Кыргызстана, мелодист и исполнитель. В 1970-1976-х — музыкант в Кыргызском академическом драматическом театре. В 1979 году окончил Кыргызский государственный институт искусств. В 1979-1982-х — солист Кыргызской национальной филармонии. До конца своих дней работал директором культурного центра профессионально-технических учебных заведений Министерства труда, занятости и миграции Кыргызстана. Автор более 100 разножанровых и тематических произведений.

Его песни исполняли народные артисты СССР Булат Минжилкиев, Эрнст Шамурзин, Эрмек Мойдунов, Зейнеп Шакеева и другие. Его песни исполняли народные артисты СССР Булат Минжилкиев, Эрнст Шамурзин, Эрмек Мойдунов, Зейнеп Шакеева и другие. Песни «Чагылган», «Он сегиз жаш», «Эне жүнөндү баллада», «Тоолор», «Кыргыз жери», «Жөрүк эӊсейт», «Курбуларга», «Айгүл ай», «Махабатым», «Таалайбек», «Үйлөнүү тою», «Белгисиз жоокер жөнүндө баллада», «Ардагым» вошли в золотой фонд кыргызского радио. Умер 12 декабря 2011 года.

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