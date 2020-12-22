В Бишкеке 22 декабря небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ожидается −1 градус. День уменьшился до 9 часов 1 минуты.
Отключение газа, света, воды
- 10.00-13.00 — отрезки улиц Месароша, Ильменской, Серпуховской, Сельсоветской;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Айылчиева, Кара-Коо, Он-Арча), отрезки улиц Кара-Балтинской, Харьковской, Фучика, Ленской).
У кого намечаются тои
Анвар Абдраев
Родился 22 декабря 1957 года в городе Фрунзе. Президент Союза банков Кыргызстана, председатель совета директоров Агентства по защите депозитов.
Омурбек Текебаев
Родился 22 декабря 1958 года в селе Акман Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша.
Бейшеналы Нурдинов
Родился 22 декабря 1960 года в селе Кара-Суу. Депутат Жогорку Кенеша.
Аcеин Исаев
Родился 22 декабря 1963 года в городе Фрунзе. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Индия.
Нурлан Акматов
Родился 22 декабря 1972 года в городе Фрунзе. Директор представительства Евразийского банка развития в Кыргызстане.
Жаныбек Абиров
Родился 22 декабря 1988 года. Председатель Бишкекского горкенеша.
Памятные даты
День энергетика Кыргызской Республики
День энергетика — профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии.
Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается одно из самых необходимых благ — тепло, которое обеспечивает комфорт в домах, школах, больницах, офисах.
История этого праздника берет начало 23 мая 1966 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День энергетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО принят на VIII Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920 года.
22 декабря наряду с энергетиками Кыргызстана этот профессиональный праздник отмечают в России, Армении, Беларуси и Украине.
Люди, которые меняли мир
Родился живописец Кульчоро Керимбеков
Родился 22 декабря 1922 года в селе Кум-Арык. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.
Творчество Кульчоро Керимбекова вошло в культуру КР как одного из ярких национальных мастеров-классиков реалистической живописи. Он стремился находить простые и естественные живописные мотивы, воспринимал и воспроизводил природу с натуры, с душой, создавая пейзажную живопись с безграничной любовью к природе.
Награжден орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За трудовое отличие».
К числу лучших работ относятся пейзажи «Бухта сухой хребет», «Порт Пржевальск», «Вечер на Иссык-Куле», «Миндаль цветет. Памир», «Серый день в Паланге», серия работ, связанных со строительством Токтогульской ГЭС, 46 работ из серии «Гурзуф», «Портрет А.Усенбаева», «Портрет лауреата Госпремии СССР К.Молдобасанова», «Портрет сына» и другие.
Более 35 лет своей жизни Кульчоро Керимбеков посвятил педагогической деятельности.
В 2000-м именем Кульчоро Керимбекова названа одна из улиц Бишкека.
Умер 26 мая 1989 года.
Родился мелодист Аксуубай Атабаев
Родился 22 декабря 1943 года в селе Ак-Булун Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Народный артист Кыргызстана, мелодист и исполнитель.
В 1970-1976-х — музыкант в Кыргызском академическом драматическом театре. В 1979 году окончил Кыргызский государственный институт искусств. В 1979-1982-х — солист Кыргызской национальной филармонии.
До конца своих дней работал директором культурного центра профессионально-технических учебных заведений Министерства труда, занятости и миграции Кыргызстана. Автор более 100 разножанровых и тематических произведений.
Его песни исполняли народные артисты СССР Булат Минжилкиев, Эрнст Шамурзин, Эрмек Мойдунов, Зейнеп Шакеева и другие.
Песни «Чагылган», «Он сегиз жаш», «Эне жүнөндү баллада», «Тоолор», «Кыргыз жери», «Жөрүк эӊсейт», «Курбуларга», «Айгүл ай», «Махабатым», «Таалайбек», «Үйлөнүү тою», «Белгисиз жоокер жөнүндө баллада», «Ардагым» вошли в золотой фонд кыргызского радио.
Умер 12 декабря 2011 года.
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М», кафе Chicken Star, ЦУМе;
- новогодние городские ярмарки проходят на аллее возле памятника Курманджан датке, в здании кинотеатра «Октябрь», на мини-Арбате в микрорайоне «Восток-5».
Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.