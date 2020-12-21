22 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

10.00-13.00 — отрезки улиц Месароша, Ильменской, Серпуховской, Сельсоветской;

9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Айылчиева, Кара-Коо, Он-Арча), отрезки улиц Карабалтинской, Харьковской, Фучика, Ленской).