22 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 10.00-13.00 — отрезки улиц Месароша, Ильменской, Серпуховской, Сельсоветской;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Айылчиева, Кара-Коо, Он-Арча), отрезки улиц Карабалтинской, Харьковской, Фучика, Ленской).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Арашан (улицы Акматова, Спортивная, Титова, Молдобекова, Кошокбека), Ленинское (улица Восточная), Пригородное (улицы Сибирская, Арстанбап, Первомайская, Юбилейная, 8 Марта, Широкая, Юбилейная, Лесная), Степное (улицы Дорожная, Артезианская, Кавказская, Манаса), Берлик (улицы Молодежная, Парковая, Почтовая, Участок, Школьная);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (новостройка «Ак-Ордо», улица Проектируемая, 73-272, 362-364), Камышановка (улица Чуйская), Джаны-Пахта (улицы Спортивная, Чолпонкулова, Западная), Чон-Джар (улица Термечикова), Кун-Туу (улицы Джамгерчинова, Исмаила, Иманалиева, Ашырбек, Новая, Момунжанова, Проектируемая, Сейдесенбаева, Молдосан), Саз (улицы Бекбалаев, Веселая, Набережная, Свободы, Ынтымак), Конуш (улица Бозжигит), Сокулук (начало улицы Фрунзе);
- 9.00-13.00 — села Сокулук (улицы Степная, Кумкечуу, Луговая, Новая), Арал (улицы Картамбаева, Чолпон, Береке, Дальний Арал, Джумаральская, Жылдыз), Саз (улицы Дунганская, Дача, переулок Свободы), Первое Мая (улицы Калык, Жаштык, Малабек, Сырдыбай), Дон-Алыш (улица Доналыш), Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Новая, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Кайназаровой, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Жаны-Турмуш, Омурбека);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — Кара-Балта (улица Бейшеналиевой, 23, 25, 29, 31), село Сосновка (улица Первомайская);
Панфиловский РЭС
- 10.00-17.00 — села Жайылма, Киров, Кюрпюлдек;
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — Кант (улицы Куйбышева, Толстого);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — поселок Нур;
- 9.00-12.00 — село Боролдой.
3Ошская область
- 8.00-17.00 — села Маданият, Мачак, Кайрат, Кашкар-Кыштак, Нариман, Зарипдар, Октябрь, Курбан-Кара, Стант, Тынчтык.