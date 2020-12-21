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Общество

Подарок от Кремля школьнику из Кыргызстана. Что подарили Рустаму Ташматову

Семилетний кыргызстанец Рустам Ташматов, просивший у президента России акции компании «Газпром», получил новогодний подарок. Об этом в соцсетях сообщил его отец Алишер Ташматов.

Школьнику из Бишкека отправили из РФ тульские пряники.

из семейного архива Ташматовых
Фото из семейного архива Ташматовых. Рустам и его подарки из России

«Тульскими пряниками и сладостями Рустам Ташматов угостил друзей и пенсионеров. Больше ста человек отведали самые настоящие тульские пряники. Ну а кому не достались лакомства, обещал угостить уже тем самым пряником от президента России. Спасибо объединенным кондитерам России за такой неожиданный сюрприз», — написал Алишер Ташматов.

Ранее Рустам Ташматов написал российскому президенту письмо с просьбой исполнить его мечту на Новый год. Отмечалось, что мальчик не против стать акционером «Газпрома» или «Роснефти», а еще он никогда не пробовал тульский пряник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177410/
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