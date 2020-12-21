Милиционеры помогли сотрудникам «Тазалыка» расчистить дороги столицы от снега

В связи с сильным снегопадом, вызвавшим пробки на дорогах, сотрудники управления Патрульной службы милиции вместе с работниками муниципального предприятия «Тазалык» посыпали улицы Бишкека инертными материалами. Об это сообщили в пресс-службе УПСМ.

Фото пресс-службы УПСМ. Милиционеры и сотрудники «Тазалыка» расчищают дороги столицы от снега

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники дорожного надзора УПСМ по городу убирают снег, рассыпая инертные материалы, такие как песок, соль. Также сопровождают муниципальное предприятие «Тазалык» для обеспечения полноценной и бесперебойной работы снегоуборочной техники. Патрульная милиция предупреждает, что работы будут продолжены и в ночное время суток, и призывает водителей не парковаться на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке снега», — сообщили в пресс-службе.