Цифра дня. 93 процента зарегистрированных в Кыргызстане машин старше 15 лет

93 процента зарегистрированных в КР машин выпущены до 2005 года. Об этом сообщила пресс-служба ГРС.

По ее данным, всего в ГУ «Унаа» при ГРС зарегистрировано более 1 миллиона легковых автомобилей. Большинство из них считаются старыми, почти 934 тысячи машин выпущены до 2005 года.

Около 100 тысяч машин, зарегистрированных в Кыргызстане, были произведены в промежутке от 10 до 15 лет назад. 35 тысяч авто более «свежие» — 2010-2015 годов выпуска. В пять раз меньше легковых автомобилей, которые произведены в течение последних 5 лет. Число праворульных авто составляет 188 тысяч.