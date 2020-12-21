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Общество
Сюжет: COVID-19

Обещания — это обман. История семьи скончавшейся от COVID-19 Жамал Тазабековой

Семье врача-ординатора медицинской службы МВД по Ошу Жамал Тазабековой, которая умерла от коронавируса 30 июня, до сих пор не выплатили положенную компенсацию. Об этом сообщила бывший консультант пресс-службы Минздрава Елена Баялинова.

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«На днях встретила в Бишкеке знакомого из Баткена. Говорит, что приехал в столицу за правдой, помочь семье покойной сестры. Вот уже год заканчивается, а семье до сих пор никакая компенсация не выплачена, несмотря на то, что предоставлены все необходимые документы и смерть наступила во время исполнения служебных обязанностей. Комиссия Минздрава отклонила все собранные медицинские и иные документы от предоставления к оплате компенсации, ссылаясь на несоответствие данного случая собственным приказам и постановлению правительства от 3 апреля 2020 года, а также дополнительно указывается тот факт, что у Тазабековой последним местом работы была медицинская служба МВД, а это ведомство не входит в систему Минздрава, в связи с чем нет правовых и иных нормативных оснований для выплаты компенсации», —  рассказала Елена Баялинова.

По ее словам, складывается ощущение, что подобные пробелы специально были допущены в юридических документах, чтобы государству было проще уклониться от данных прежде гарантий и обещаний.

«Ну ладно, нашли отговорку, и данная история не про Минздрав, а про медицинскую службу МВД. Но на сегодня не выплачены компенсации также десяткам других семей, чьи отцы и матери, наши братья и сестры до последнего вздоха стояли на посту! Вот и получается, что у медиков Кыргызстана есть только право на смерть и никаких других «правовых и иных нормативных оснований», чтобы посмертно, по справедливости, поощрили их труд и с уважением чтили их память», — заключила Елена Баялинова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177398/
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