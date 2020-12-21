Жители Таласской области недовольны, что «Джеруй» вмешивается в местные выборы

Представители компании «Джеруй» вмешиваются в выборы местных айыл окмоту. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявил председатель Народной комиссии на месторождении Бакыт Сейталиев.

По его словам, компания не ведет прямую работу с местным населением, предпочитая работать с несколькими активистами.

«Компания должна быть вне политики, но один из сотрудников службы безопасности вмешивается в местные выборы. Кроме этого, представители компании за эти годы не встречались в открытую с жителями сел и не отчитывались. Они организовали группу из несколько парней из числа местного населения и работают только с ними. Это только раздражает народ», — сказал Бакыт Сейталиев.

Представители Народной комиссии недовольны кадровой политикой компании. По их словам, «Джеруй» должен набрать 70 процентов сотрудников из местного населения.

«В основном набирают в службу безопасности. Работники «Джеруя» в большинстве бывшие чекисты. Интересно, что они там строят?» — говорит заместитель Народной комиссии Таалай Исмаилов.

По информации местных жителей, «Джеруй» до сих пор не достроил две обещанные школы.