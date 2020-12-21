Образование, доступное каждому. Волонтеры переводят видеоуроки на кыргызский

Группа волонтеров из Кыргызстана переводит мировые образовательные курсы и видео с сайта Khan Academy на кыргызский язык. Как появилась идея и что уже удалось сделать, 24.kg рассказала официальный представитель организации в Кыргызстане Гулзире Минбаева.

— Как возникла идея проекта?

— Академия Хана — некоммерческая образовательная организация, миссией которой является «предоставление высококачественного образования каждому, всюду, бесплатно».

На сайте академии есть доступ к более чем 10 тысячам бесплатным видеоурокам по математике, химии, программированию, истории и множеству других предметов.

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С чего все началось? В 2018 году по программе Госдепартамента США TechWomen мне удалось попасть на стажировку в Mozilla Firefox в Сан-Франциско. Там мне выпал шанс посетить головной офис Khan Academy. На тот момент ее уроки были переведены на 44 языка мира. Будучи учителем математики я часто пользовалась материалами и смотрела видеоуроки на этом сайте. Так как доступных материалов и уроков на кыргызском очень мало, я всегда мечтала увидеть Академию Хана на нашем языке. Я предложила под мою ответственность перевести сайт академии и видеоматериалы на кыргызский язык. В феврале 2019 года меня назначили официальным представителем Академии Хана в Кыргызстане. На данный момент мы с нашей командой и группой волонтеров работаем над проектом Khan Academy Kyrgyz.

Наша цель — перевести 10 тысяч видеоуроков и 150 тысяч упражнений для создания качественного образования для учащихся, учителей и родителей и оказать содействие в развитии и создании открытых образовательных ресурсов. Гулзире Минбаева

— С каких уроков вы начали?

— По статистике, 64 процента десятилетних детей в Кыргызстане не понимают прочитанную информацию из-за отсутствия базовых знаний для их возраста, а более 50 процентов детей не имеют базовых навыков математики и чтения. К сожалению, это очень высокий показатель, поэтому мы решили начать именно с математики.

Поскольку Академия Хана является некоммерческой организацией, у нас имеется доступ к платформе и нам разрешено использовать все ресурсы, которые есть на ней. Мы постоянно находимся на связи с представителями академии и получаем необходимые инструкции по локализации. Ну а финансовую помощь, к сожалению, они не предоставляют. Мы стараемся вовлечь в процесс местных и международных индивидуальных доноров. Благодаря их поддержке и мини-гранту фонда Ага Хана нам удалось перевести и опубликовать 123 видеоурока по математике.

— Где их можно будет смотреть?

— Видеоуроки уже доступны на нашем YouTube-канале. Теперь каждый ученик, у которого есть смартфон, может с легкостью посмотреть их и обучаться бесплатно.

Совсем скоро мы запустим наш демо-сайт. Это огромная возможность для учеников, жаждущих новых знаний.

Все материалы Khan Academy являются альтернативным образовательным ресурсом. Каждый ученик занимается в своем темпе, сначала восполняя пробелы в знаниях, а затем переходит на углубленное изучение.

Говоря другими словами, школа находится у них всегда под рукой. Гулзире Минбаева

Портал будет лучшим помощником как для учителей, так и для родителей. У учителей будет возможность создавать классы, давать задания, ставить цели для своих учеников. Также и родители смогут контролировать процесс обучения детей, быть в курсе их прогресса.

В нашей команде работают лучшие переводчики, методисты, видеографы и монтажеры. Результат несколько раз перепроверяем, чтобы гарантировать ее качество.

— Материал переводится на кыргызский язык, говорит ли это, что такого контента мало в интернете? Минобраз, Госкомиссия по госязыку не работают в этом направлении?

— На данный момент 80 процентов школ находятся в сельской местности, а 75 процентов школьников учатся на кыргызском языке с отсутствием альтернативной образовательной информации высокого качества, ограничиваясь старыми учебниками.

Да, к сожалению, несмотря на ряд проектов по продвижению открытых образовательных ресурсов, до сих пор очень мало информации в интернете на кыргызском языке. Наше правительство реализует различные проекты по популяризации кыргызского языка, но мы, граждане Кыргызстана, тоже должны участвовать в этом процессе. И наша команда объединилась, чтобы внести вклад в развитие открытых образовательных ресурсов КР, в частности на кыргызском языке.