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Общество
Сюжет: COVID-19

В Казахстане началось производство российской вакцины «Спутник V»

В Казахстане началось производство российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По ее данным, премьер Казахстана Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами двух стран — России и Казахстана.

«На базе комплекса поэтапно будет произведено 2 миллиона доз вакцин», — говорится в сообщении.

По словам главы кабмина, массовая вакцинация начнется в Казахстане в феврале 2021 года.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял о предстоящем запуске совместного с Россией производства вакцин от COVID-19.

В начале декабря глава Минпромторга Денис Мантуров передал Узбекистану первые образцы вакцины «Спутник V».  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177371/
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