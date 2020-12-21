В Казахстане началось производство российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По ее данным, премьер Казахстана Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами двух стран — России и Казахстана.

«На базе комплекса поэтапно будет произведено 2 миллиона доз вакцин», — говорится в сообщении.

По словам главы кабмина, массовая вакцинация начнется в Казахстане в феврале 2021 года.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял о предстоящем запуске совместного с Россией производства вакцин от COVID-19.

В начале декабря глава Минпромторга Денис Мантуров передал Узбекистану первые образцы вакцины «Спутник V».