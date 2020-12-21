C 24 декабря в прокат выходит кыргызский фильм «Көл». Об этом 24.kg сообщил один из продюсеров ленты Талантбек Толобеков.

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Полнометражный художественный фильм «Озеро» — дебютная работа режиссера Эмиля Атагельдиева.

В основу истории легла древняя кыргызская легенда о душах предков, живущих в виде рыб в священном озере. Это экзистенциальная драма, притча о внутренних конфликтах героев, свободе выбора и собственного пути, разворачивающаяся на фоне потрясающих пейзажей высокогорного озера Иссык-Куль.

Основная часть съемок фильма проходила в поселке Ак-Булун на берегу озера Иссык-Куль.

«Көл» — первый и пока единственный фильм в стране, снятый на ARRI ALEXA и кинообъективы. Камеру, оптику и другое оборудование специально привозили из Москвы. Финальная цветокоррекция также проводилась там ведущим специалистом в данной области, который работал над крупнейшими российскими проектами, среди них «Сталинград» режиссера Федора Бондарчука.