В Кыргызстане за сутки умер от коронавируса один человек

В Кыргызстане за последние сутки зафиксировали одну смерть от коронавируса. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, случай зафиксировали в Баткенской области.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 331 человек.