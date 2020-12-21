В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 4 тысячи 30 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 394 пациента, в больницах — 1 тысяча 636.

В том числе 82 (5 процентов) человека — в крайне тяжелом состоянии, 438 (26,7 процента) — в тяжелом. Состояние основной массы больных (1 тысячи 88 человек, или 66,5 процента) оценивают как средней тяжести. Только 28 человек (1,8 процента) — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 225 человек. В Бишкеке выздоровели 80 человек, Оше — 23, Чуйской области — 34, Ошской — 5, Таласской — 6, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 28, Джалал-Абадской — 24, Баткенской — 21. С начала марта выздоровели 73 тысячи 5 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.