Новые загранпаспорта КР могут решить вопрос санкций со стороны США

Загранпаспорта нового образца являются значимой частью работы по устранению причин, повлекших наложение санкций со стороны США. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Государственной регистрационной службы Тилек Батырканов.

По его словам, введение электронных паспортов нового поколения позволит обеспечить однозначную идентификацию и учет лиц, пересекающих государственную границу.

«Это также позволит повысить эффективность мер по предупреждению, выявлению и пресечению трансграничной преступности, включающей торговлю людьми, организацию нелегальной миграции, незаконное пересечение госграницы. Сможем более эффективно бороться с фальсификацией и незаконным использованием документов. Таким образом, имидж Кыргызстана в мире повысится», — рассказал Тилек Батырканов.

Напомним, Государственная регистрационная служба получила сигнальные образцы нового биометрического общегражданского паспорта. Начата работа по тестированию качества бланков, защитных элементов и дизайна.