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Общество

Новые загранпаспорта КР могут решить вопрос санкций со стороны США

Загранпаспорта нового образца являются значимой частью работы по устранению причин, повлекших наложение санкций со стороны США. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Государственной регистрационной службы Тилек Батырканов.

По его словам, введение электронных паспортов нового поколения позволит обеспечить однозначную идентификацию и учет лиц, пересекающих государственную границу.

«Это также позволит повысить эффективность мер по предупреждению, выявлению и пресечению трансграничной преступности, включающей торговлю людьми, организацию нелегальной миграции, незаконное пересечение госграницы. Сможем более эффективно бороться с фальсификацией и незаконным использованием документов. Таким образом, имидж Кыргызстана в мире повысится», — рассказал Тилек Батырканов.

Напомним, Государственная регистрационная служба получила сигнальные образцы нового биометрического общегражданского паспорта. Начата работа по тестированию качества бланков, защитных элементов и дизайна.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177328/
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