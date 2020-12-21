В Кыргызстане за сутки выявили еще 132 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.
По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 45 случаев, Оше — 6, Чуйской области — 21, Таласской — 5, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 32, Джалал-Абадской — 16, Баткенской — 6.
С марта в республике зарегистрировали 79 тысяч 254 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.