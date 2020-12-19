Сель в начале зимы. Очевидцам удалось заснять на видео необычное явление

В Сети появилось видео селевого потока, сошедшего в округе Кашка-Суу Чон-Алайского района Ошской области. Видеокадры опубликовал Телеграмм-канал «Короче». В описании к ролику очевидцы отметили, что поток чуть было не снес машину с людьми.

В пресс-службе МЧС 24.kg подтвердили информацию, отметив, что в результате стихийного бедствия никто не пострадал.

«Сход селей в Кыргызстане, как правило, приходится на весну. Зимой такие явления, действительно, редкость», — отметили в ведомстве.

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