В NABU узнали в «убитом» барсе хищника, которого они пытались спасти весной

В барсе, которого пользователи социальных сетей посчитали убитым, сотрудники филиала «Союза охраны природы Германии (NABU)» в КР опознали хищника, в мае пойманного местными жителями в Нарынской области. По словам специалистов, на вызвавших в обществе резонанс фотографиях краснокнижное животное живо.
«К сожалению, три месяца назад Тентек умер. Лечение не помогло. В какой-то момент он, казалось, пошел на поправку, но так и не восстановился», — отметил собеседник редакции.
В NABU также поблагодарили граждан за проявленную бдительность и призвали кыргызстанцев бережно относиться к животным.
Напомним, пользователи социальных сетей сегодня обнаружили снимки, которые в Facebook выложил некто Жолдошбек Мурсакматов. На кадрах мужчина позирует с окровавленным снежным барсом. Пользователи соцсети посчитали хищника погибшим, призвали провести расследование и наказать виновных.