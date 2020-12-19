В NABU узнали в «убитом» барсе хищника, которого они пытались спасти весной

В барсе, которого пользователи социальных сетей посчитали убитым, сотрудники филиала «Союза охраны природы Германии (NABU)» в КР опознали хищника, в мае пойманного местными жителями в Нарынской области. По словам специалистов, на вызвавших в обществе резонанс фотографиях краснокнижное животное живо.

«Мы провели мониторинг, сопоставили факты и можем с уверенностью сказать, что барс на этих кадрах — Тентек. Так мы его назвали. В мае житель села Эмгек Талаа Нарынского района нашел его на перевале Тескей-Торпо, когда тот поедал теленка. Как раз-таки на возмутивших общественность снимках кровь теленка, а не барса. Его связали и поначалу передали сотрудникам Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, а уже они перенаправили барса на лечение к нам», — рассказал ветеринар NABU Бакыт Ажибеков.

«К сожалению, три месяца назад Тентек умер. Лечение не помогло. В какой-то момент он, казалось, пошел на поправку, но так и не восстановился», — отметил собеседник редакции.

По словам специалиста, хищник был очень слаб. Его пытались вылечить и вернуть в естественную среду обитания, но безрезультатно.

В NABU также поблагодарили граждан за проявленную бдительность и призвали кыргызстанцев бережно относиться к животным.

Напомним, пользователи социальных сетей сегодня обнаружили снимки, которые в Facebook выложил некто Жолдошбек Мурсакматов. На кадрах мужчина позирует с окровавленным снежным барсом. Пользователи соцсети посчитали хищника погибшим, призвали провести расследование и наказать виновных.