В Кыргызстане за сутки умерли от коронавируса два человека

В Кыргызстане за последние сутки зафиксировали две смерти от коронавируса. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, оба случая зафиксированы в Бишкеке.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 330 человек.