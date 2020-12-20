В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса в стационарах получают 1 тысяча 664 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 463 пациента. В том числе 84 человека — в крайне тяжелом состоянии, 449 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (1 тысячи 110 человек) оценивают как средней тяжести. Только 21 человек — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 321 человек. В Бишкеке выздоровели 107 человек, Оше — 8, Чуйской области — 112, Ошской — 9, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 26, Джалал-Абадской — 19, Баткенской — 19. С начала марта выздоровели 72 тысячи 780 человек.