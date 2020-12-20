В Кыргызстане за сутки выявили еще 211 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 64 случая, Оше — 6, Чуйской области — 56, Ошской — 12, Таласской — 3, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 50, Джалал-Абадской — 10, Баткенской — 6.

С марта в республике зарегистрировали 79 тысяч 122 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.