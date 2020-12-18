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Общество

Посол Кыргызстана Бактыгуль Каламбекова удостоилась специальной книжной премии

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики, известный дипломат Бактыгуль Каламбекова удостоена «Специальной книжной премии Китая». Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Отмечается, что 14-я церемония вручения премии состоялась сегодня, 18 декабря, в Пекине в государственной резиденции «Дяо Юйтай». Бактыгуль Каламбекову отметили за вклад в развитие и продвижение кыргызско-китайских культурных связей, а также за перевод на кыргызский язык книги председателя КНР Си Цзиньпина «О государственном управлении».

В этом году награды были вручены представителям 15 зарубежных стран, в том числе России, Англии, Аргентины, Вьетнама, Германии, Италии, Польши, Сербии, США, которые были отобраны из 314 претендентов со всего мира.

В связи с пандемией коронавируса в мире не все номинанты смогли принять участие в церемонии награждения «Специальной книжной премией Китая», включая Бактыгуль Каламбекову. За нее награду получила посол КР в КНР Канайым Бактыгулова.

«Специальная книжная премия Китая» является ежегодной премией, учрежденной Государственным управлением печати и публикаций Китайской Народной Республики. Она вручается иностранным переводчикам, писателям и издателям, внесшим значительный вклад в содействие культурному обмену между КНР и зарубежными странами. Премия является высшей наградой Китая для граждан зарубежных государств и вручается за большой вклад в представление и продвижение КНР, китайской культуры и китайских изданий в мире.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177258/
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