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Общество

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Минске

Беларусь будет председательствовать в Содружестве Независимых Государств в 2021 году. Соответствующее решение принято сегодня на заседании Совета глав государств СНГ.

В качестве сопредседателей в Содружестве в следующем году будут Узбекистан, председательствовавший в этом году, и Казахстан, которому должно перейти председательство в 2022-м после Беларуси.

Очередное заседание совета белорусская сторона предложила провести 15 октября 2021 года в Минске.

«Мы очень надеемся, что наша очередная встреча — в юбилейный год — пройдет уже в очном формате в прекрасном городе Минске», — подчеркнул, закрывая заседание, президент РУз Шавкат Мирзиеев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177241/
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