В Бишкеке пропали двое маленьких детей. Их нашли у родной бабушки

В Бишкеке милиция помогла найти двух маленьких детей. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратилась мама пропавших девятилетнего Т.С. и пятилетнего Т.Б. Она просила помочь в поиске ее детей, которые вышли из дома в жилмассиве «Ак-Ордо» играть и не вернулись.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП, начаты все необходимые поисковые и разыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавших несовершеннолетних детей. На следующий день, 18 декабря, сотрудники милиции обнаружили детей в соседнем жилмассиве в целости и сохранности — дома у дедушки с бабушкой. С родителями провели разъяснительную и профилактическую беседу», — сказали в УВД.