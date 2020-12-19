12:50
USD 80.70
EUR 98.94
RUB 1.10
Общество

В Бишкеке пропали двое маленьких детей. Их нашли у родной бабушки

В Бишкеке милиция помогла найти двух маленьких детей. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратилась мама пропавших девятилетнего Т.С. и пятилетнего Т.Б. Она просила помочь в поиске ее детей, которые вышли из дома в жилмассиве «Ак-Ордо» играть и не вернулись.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП, начаты все необходимые поисковые и разыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавших несовершеннолетних детей. На следующий день, 18 декабря, сотрудники милиции обнаружили детей в соседнем жилмассиве в целости и сохранности — дома у дедушки с бабушкой. С родителями провели разъяснительную и профилактическую беседу», — сказали в УВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177240/
просмотров: 254
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке сотрудники Патрульной службы нашли двух пропавших детей
Русскоговорящих детей-билингвов познакомят с культурным наследием предков
Мальчик, случайно выстреливший в себя из ружья, скончался в больнице
Дети мигрантов. Не защитили родители, поможет соцслужба?
В Бишкеке милиционеры помогли потерявшемуся 14-летнему подростку вернуться домой
В Бишкеке задержан мошенник, обещавший помощь в получении визы в США
За 11 месяцев в Бишкеке произошло 320 ДТП с участием детей
Нашлись «волшебники» для подопечных детского хосписа
Вылечить нельзя, но помочь можно. Интервью с врачом детского хосписа
Массовое отравление детей. Прокуратура начала проверку по факту
Популярные новости
Московские дворники из&nbsp;Кыргызстана сняли пародию на&nbsp;песню Моргенштерна Московские дворники из Кыргызстана сняли пародию на песню Моргенштерна
Мясо в&nbsp;два раза дешевле. В&nbsp;Бишкеке состоится ярмарка сельхозпродукции Мясо в два раза дешевле. В Бишкеке состоится ярмарка сельхозпродукции
В&nbsp;ID-карты граждан Кыргызстана включена графа об&nbsp;этнической принадлежности В ID-карты граждан Кыргызстана включена графа об этнической принадлежности
Земельные участки Максима Бакиева. Тайырбек Сарпашев рассказал об&nbsp;уголовном деле Земельные участки Максима Бакиева. Тайырбек Сарпашев рассказал об уголовном деле
Бизнес
Новогодний лайфхак: как удивить ребенка подарком и&nbsp;сберечь свое время Новогодний лайфхак: как удивить ребенка подарком и сберечь свое время
Первые участники акции в&nbsp;O!Store получают свои гарантированные подарки! Первые участники акции в O!Store получают свои гарантированные подарки!
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Акция &laquo;22&nbsp;процента по&nbsp;кредитной карте&raquo; продлена до&nbsp;конца января «Бакай Банк»: Акция «22 процента по кредитной карте» продлена до конца января
Лучший подарок близким на&nbsp;Новый год&nbsp;&mdash; смартфон с&nbsp;сюрпризом от&nbsp;Beeline! Лучший подарок близким на Новый год — смартфон с сюрпризом от Beeline!
19 декабря, суббота
12:43
Представитель ЮНИСЕФ в КР. Дети заслуживают этического освещения в СМИ Представитель ЮНИСЕФ в КР. Дети заслуживают этического...
12:18
В Бишкеке пропали двое маленьких детей. Их нашли у родной бабушки
12:02
В Бишкеке горит оружейный магазин
12:00
Необычный и удивительный Бишкек в картинах Эмиля Насритдинова
11:56
Выборы-2021. Как разместились кандидаты в президенты в избирательном бюллетене