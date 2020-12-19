В Бишкеке бездомным передали теплые вещи, провели медосмотр и консультации

В муниципальном учреждении «Коломто» прошла традиционная акция помощи горожанам без определенного места жительства «Милосердие». Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, Первомайский акимиат совместно с городскими и районными службами, неправительственными организациями помог 120 бездомным.

Тубдиспансер провел обследование людей на передвижном рентген-автомобиле, сотрудники городского центра профилактики и борьбы со СПИДом — экспресс-тестирование на ВИЧ, врачи ОЦСМ Первомайского района — медицинский осмотр и первичную хирургическую обработку нуждающимся.

«Желающие восстановить свои документы получили полную информацию от специалистов Государственной регистрационной службы района (ГРС). Бишкекский центр по трудоустройству и занятости по Первомайскому району проконсультировал бездомных», — отметили в муниципалитете.

Благотворительная организация «Бишкекская и Кыргызстанская епархия», Национальное общество Красного Полумесяца Кыргызстана, ОБФ «Фонтан жизни» привезли теплую одежду и обувь для постояльцев учреждения, угостили бездомных горячим питанием (суп, плов, хлеб) и чаем со сладостями.

Результаты всех обследований направят в Первомайскую райадминистрацию для дальнейшего оказания социальной и медицинской поддержки. В мэрии добавили, что все постояльцы учреждения поставлены на учет в районное управление социального развития.

МУ «Коломто» функционирует круглый год, оказывает помощь и поддержку бездомным людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Оно рассчитано на 70 человек.

В сутки в МУ «Коломто» в зимний период находят ночлег и питание более 100 лиц без определенного места жительства, они могут пройти медосмотр и первичную санобработку, а также принять душ и постирать одежду в прачечной. Если одежды нет, ее выдают.

В муниципалитете сказали, что желающие помочь нуждающимся в «Коломто» могут обратиться в муниципальное учреждение по адресу: проспект Жибек Жолу, 413, телефоны: 0312304855, 0555046706 — Айгуль Дондоевна (директор).