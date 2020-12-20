21 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улица Скрябина от улицы Матросова до Карадарьинской, жилмассив «Красный строитель» (улицы Андижанская, Адырская, Чон-Курганская);

9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Абдрахманова, Кара-Кужур), «Ак-Босого» (улица Чуй-25), «Колмо» (улицы Мидин, Жаштык);

9.30-17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо», село Озерное;

10.00-16.00 — отрезок улицы Горького;

12.00-17.00 — отрезки улицы Менделеева, переулка Менделеева.