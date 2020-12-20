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Общество

21 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — улица Скрябина от улицы Матросова до Карадарьинской, жилмассив «Красный строитель» (улицы Андижанская, Адырская, Чон-Курганская);
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Абдрахманова, Кара-Кужур), «Ак-Босого» (улица Чуй-25), «Колмо» (улицы Мидин, Жаштык);
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо», село Озерное;
  • 10.00-16.00 — отрезок улицы Горького;
  • 12.00-17.00 — отрезки улицы Менделеева, переулка Менделеева.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Степное (улицы Артезианская, Гамзатова, Дорожная, Кавказская), Таш-Добо (улица Школьная), Арчалы (улицы Ала-Арчинская, Новостройка), Берлик (улицы Школьная, Почтовая), Пригородное (улицы 8 Марта, Береговая, Лесная, Марата, Широкая, Арстанбап, Первомайская, Сибирская, Юбилейная), Ленинское (улицы Виноградная, Нижняя, Восточная, Алма-Атинская, Коммунарская, Садовая, Набережная, Прохладная, Подгорная, переулки Ключевой, Южный);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопавловка (новостройка «Ак-Ордо», улица Проектируемая, 73-272, 362-364), Сокулук (улицы Восточная, Фрунзе), Романовка (улицы Восточная, Фрунзе), Чон-Джар (улица Термечикова), Камышановка (улицы Фрунзе, Больничная), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Пионерская, Ала-Арчинская, Ленина, Горького, Токтогула, Школьная, Северная, Фрунзе, Пушкина, Красноармейская, Октябрьская, Полярная, Проектируемая, Южная), Тюз (улицы Центральная, Южная, Школьная, Береговая, Среднее Шорго), Чат-Кель (улицы Восточная, Балы), Садовое (улица Южная), Ак-Кашат (улицы Комсомольская, Озерная, Целинная), поселок Северный (улицы Заводская, Советская);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Толок (кошары), Беловодское (улицы Крупской, Фрунзе, Тулебердиева, Красноармейская, Северная), Садовое (улицы Прогресс, Пролетарская, Колхозная, Крупской, Пионерская, Гагарина, Октябрьская);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — Кара-Балта (улица Бейшеналиевой, 23, 25, 29, 31), село Кызыл-Дыйкан;

Панфиловский РЭС

  • 10.00-17.00 — село Орто-Арык;

Кантский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Социалчи, Гагарина, Дмитриевка (улицы Чапаева, Фрунзе, Новая, Ленина, Садовая, Нальчик), Чон-Далы (улицы Маркса, Куренкеева, Болоболаева);

Чуйский РЭС

  • 9.00-15.00 — села Кегети (улицы Акматбаева, Чапаева, Три канала);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Жол-Булак, Шабдан (улица Назар-Ата);
  • 9.00-12.00 — поселок Нур.
3
Ошская область
  • 8.00-17.00 — села Сарай, Кен-Сай, Кашкар-Кыштак, Кайрат, Ачы, Беш-Мойнок, Талдык, Бек-Жар, Топ-Терек, Лянгар, Каратай, Лаглан, Кызыл-Ой, Тээке, сельские управы Кара-Кочкор, Кашка-Жол.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177224/
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