Фразу Thank you, Mr President Google-переводчик ассоциирует с Путиным

В сервисе компании Google, предназначенном для автоматического перевода текста, нашли необычный баг. Дело в том, что при переводе популярной фразы Google-переводчик автоматически добавляет Путина.

Так, стоит в строке «Введите текст» вбить фразу Thank you, Mr President, сервис вместо правильного перевода «Спасибо, господин президент» выдает «Спасибо, Владимир Владимирович». Подобный перевод можно увидеть только при сохранении заглавных букв и запятой. То есть если ввести фразу с маленькой буквы, перевод выйдет корректный.

Примечательно, что имя Путина появляется только в комплементарных или нейтральных предложениях, например: You are the best, Mr President или Good day, Mr President («Вы лучший, Владимир Владимирович», «Доброго времени суток, Владимир Владимирович»). В негативных фразах типа You are wrong, Mr President перевод остается обычным.

Изменения пользователи стали замечать после большой пресс-конференции Путина, которая состоялась накануне.