Кыргызстан получил грант на улучшение системы отопления госзданий

Правительство Швейцарии выделило грант в $2,66 миллиона для повышения эффективности и качества системы отопления в общественных зданиях в Кыргызстане. Об этом сообщает посольство страны в КР.

Отмечается, что большинство общественных зданий в республике было построено 25-60 лет назад. На сегодня в них отсутствуют современные решения для повышения энергоэффективности. Это приводит к значительным потерям тепла и неэффективному использованию топливных ресурсов.

Проект «Улучшение теплоснабжения» реализуется для повышения доступа к надежным и эффективным услугам отопления и снижения потребления энергии в общественных зданиях в секторах здравоохранения и образования. Он коснется Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областей, а также Бишкека и Оша.

В рамках проекта будут заизолированы стены, крыши и полы, заменены окна и двери, улучшены системы отопления и вентиляции, горячего водоснабжения и освещения, повысят сейсмостойкость зданий.

«Поддержка Швейцарии будет способствовать улучшению условий в отобранных больницах, поликлиниках, детских садах и школах. Проект принесет пользу всем тем, кто проводит большую часть своего времени в этих зданиях, — это медицинский персонал и пациенты, учителя и дети. Он продемонстрирует, как можно сократить энергопотребление и решить в зимний период энергетические проблемы, такие как нехватка электроэнергии», — подчеркнула посол Швейцарии в Кыргызстане Вероник Ульманн.

Общий бюджет проекта «Улучшение теплоснабжения», финансируемого Всемирным банком и Швейцарией, составляет $12,66 миллиона. Он реализуется с апреля 2019 года АРИС в тесном партнерстве с правительством.