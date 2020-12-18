Бишкеку необходима 1 тысяча автобусов. Сегодня есть только 100

Для того чтобы полностью охватить Бишкек общественным транспортом, требуется около 1 тысячи автобусов и 500 троллейбусов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сказал начальник управления городского транспорта мэрии города столицы Сатыбалды Хакимов.

В студию дозвонилась горожанка и пожаловалась, что после 17.00 троллейбусы не ходят и их приходится ждать часами.

«К сожалению, сегодня на линии выходят только 100 автобусов и примерно 130 троллейбусов. Поэтому сегодня у нас большой интервал в курсировании. Нашим горожанам придется ждать. Не может быть такого, что после 17.00 нет троллейбусов, они ходят с большим интервалом. Согласно графику, они работают до 23.00», — сказал он.