В год за рубежом умирает 300 трудовых мигрантов из Кыргызстана

В год за рубежом по различным причинам умирает 300 трудовых мигрантов из Кыргызстана. Об этом заявил эксперт Улан Шамшиев на круглом столе, приуроченном к Международному дню мигранта.

По его данным, с начала 2020-го на единоразовые выплаты на репатриацию тела из бюджета выделено 13 миллионов сомов.

«Размер единоразовой выплаты составляет 50 тысяч сомов. В 2018 году на перевозку груза 200 была подана 191 заявка, выплатили 8,8 миллиона сомов, в 2019-м — 288 заявок, сумма выплат составила 14,4 миллиона, за 11 месяцев текущего года — 260 заявок, сумма — 13 миллионов», — сказал Улан Шамшиев.

Он отметил, что во время пандемии возникали трудности с перевозкой груза 200.