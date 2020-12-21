В Бишкеке 21 декабря снег. Температура воздуха ожидается −1 градус. День уменьшился до 9 часов 1 минуты.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улица Скрябина от улицы Матросова до Карадарьинской, жилмассив «Красный строитель» (улицы Андижанская, Адырская, Чон-Курганская);

9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Абдрахманова, Кара-Кужур), «Ак-Босого» (улица Чуй-25), «Колмо» (улицы Мидин, Жаштык);

9.30-17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо», село Озерное;

10.00-16.00 — отрезок улицы Горького;

12.00-17.00 — отрезки улицы Менделеева, переулка Менделеева.

Памятные даты

В газете напечатан первый кроссворд

Считается, что первый кроссворд, соответствующий современным представлениям о нем, опубликован в воскресном номере американской газеты New York World 21 декабря 1913 года.

Кроссворды стали популярны в середине 1920-х.

Они продолжают развиваться как по форме, так и по содержанию. В разных странах есть свои любимые варианты кроссворда, причем они могут использоваться не только как полезное развлечение, но и в учебных целях.

Во многих государствах проводятся конкурсы по их решению и составлению, существуют клубы любителей кроссвордов.

День зимнего солнцестояния (День Карачуна)

День языческого почитания Карачуна (второе имя Чернобога) приходится на день зимнего солнцеворота (отмечаемого в зависимости от года с 19 по 22 декабря) — самый короткий день в году и один из самых холодных дней зимы.

Считалось, что в этот день берет свою власть грозный Карачун — божество смерти, подземный бог, повелевающий морозами, злой дух.

В народе понятие «карачун» в смысле погибели, смерти используется до сих пор. Говорят, например: «пришел ему карачун», «жди карачуна», «задать карачуна», «хватил карачун».

Люди, которые меняли мир

Родился прозаик Оскен Даникеев Фото open.kg. Оскен Даникеев Родился 21 декабря 1934 года в селе Чон-Джар. Приобрел известность своей первой же книгой — повестью «Кыздын сыры» («Тайны девушки»), изданной в 1964-м. Он написал романы, повести, рассказы, драмы, получившие признание у широкого круга читателей. Переведен на кыргызский язык ряд произведений русской классики, современной советской и зарубежной литературы. По повести «Тайны девушки» снят полнометражный художественный фильм «Не ищи объяснения». Роман «Кокей кести» отмечен Государственной премией Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова. Родился подполковник Олег Ильин Фото из интернета. Марка почты России из серии «Герой Российской Федерации» с изображением Олега Ильина 21 декабря 1967 года в поселке Краснооктябрьском Чуйской области родился Герой России Олег Ильин. Офицер управления «В» («Вымпел») центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, подполковник, погибший при освобождении заложников во время теракта в Беслане в 2004-м. В 2013 году почта России выпустила марку из серии «Герой Российской Федерации» с изображением Олега Ильина. Умерла актриса Таттыбюбю Турсунбаева Фото из интернета. Таттыбюбю Турсунбаева В 1981 году в возрасте 37 лет во Фрунзе от туберкулеза умерла актриса театра и кино Таттыбюбю Турсунбаева. Родилась 12 июля 1944-го в селе Чаек Джумгальского района. Актриса театра и кино, заслуженная артистка Киргизской ССР. Выступала на сцене Кыргызского государственного драматического театра, сыграла около 100 ролей. Много и плодотворно работала в кино — снялась в фильмах «Тополек мой в красной косынке», «Восхождение на Фудзияму», «Материнское поле», «Пираты XX века» и многих других. В 1971 году режиссер Толомуш Океев пригласил Таттыбюбю на роль Уркуи в фильме «Поклонись огню». В Бишкеке в 2014-м установлен бюст Таттыбюбю Турсунбаевой. Умер государственный деятель Карыбек Молдобаев Фото из интернета. Карыбек Молдобаев Родился 15 ноября 1932 года в селе Мантыш Нарынской области. Государственный и общественный деятель, профессор. Специалист в области философии, культурологии. Опубликовано более 50 научных работ, в том числе две монографии. В 1985-м избран секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии, в 1987-м назначен заместителем председателя Совета по делам религий при Совете министров СССР. В 1995 году решением президента Кыргызской Республики утвержден ректором Кыргызско-Турецкого университета «Манас». Умер 21 декабря 2014-го.

Куда сходить