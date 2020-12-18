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Общество

Выпускники школ с низким баллом на ОРТ пополняют ряды трудовых мигрантов

Выпускники школ с низким баллом на ОРТ моментально становятся трудовыми мигрантами. Об этом заявила директор ОФ «Инсан-Лейлек» Гульнара Дербишова на круглом столе, приуроченном к Международному дню мигранта.

Она предложила дать возможность обучаться выпускникам школ, которые не смогли набрать пороговый балл на ОРТ, чтобы они могли поступить в вузы Кыргызстана.

«Эти выпускники, у которых баллы на ОРТ ниже 110, автоматически становятся трудовыми мигрантами. Их судьба остается плачевной. Поэтому необходимо создать условия, чтобы они могли получить образование», — говорит Гульнара Дербишова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177179/
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