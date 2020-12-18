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Общество

В России остается высокой дискриминационная риторика в отношении мигрантов

В России остается высокой дискриминационная риторика в отношении мигрантов. Об этом заявила директор ОФ «Инсан-Лейлек» Гульнара Дербишева на круглом столе, приуроченном к Международному дню мигранта.

По ее данным, во время пандемии резко вырос список тех, кому запрещен въезд в Россию.

«К сожалению, дискриминационная риторика в РФ остается высокой. Во время пандемии начали говорить, что мигранты нарушают общественный порядок, призывали принять меры. И тогда резко увеличился список лиц, кому запрещен въезд в РФ», — сообщила Гульнара Дербишева.

Она отметила, что 30 процентов трудовых кыргызских мигрантов в России работают нелегально.

«Когда мы инициировали создание профсоюза мигрантов, Минюст отказал нам в регистрации. Они заявили, что мигрант — это не профессия. Поэтому нам пришлось оформиться как общественное объединение. За очень короткий срок мы смогли выбить зарплату на сумму 6 миллионов рублей для 6 тысяч семей наших мигрантов путем индивидуальных переговоров с работодателями», — сообщила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177178/
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18 декабря, пятница
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