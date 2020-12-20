Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 декабря: местами снег

В Кыргызстане местами снег. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью −11, днем −1 градус.

В Чуйской области ожидается ночью −13, днем −1 градус.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью −6, днем до +7 градусов. Без осадков.

В Нарынской области −19 ночью и −5 градусов днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью −10, днем +3 градуса. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью −14, днем +1 градус. Без осадков.