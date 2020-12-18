Голод, психические расстройства. Проблемы внутренних мигрантов во время COVID-19

Внутренние мигранты во время карантина не могли получить ни медицинскую, ни гуманитарную помощь. Об этом заявила руководитель ОО «Кыргызский альянс планирования семьи» Бактыгул Бозгорпоева на круглом столе, приуроченном к Международному дню мигранта.

По ее словам, у внутренних мигрантов из-за отсутствия прописки был ограничен доступ к медицинским услугам по месту жительства.

«Кроме того, полная изоляция привела к ограничению доступа внутренних мигрантов к лекарственным средствам. В таких условиях жители нелегальных новостроек сами занимались лечением COVID-19», — заявила Бактыгул Бозгорпоева.

Бактыгул Бозгорпоева отметила, что с закрытием рынков и сферы услуг мигранты остались без ежедневной заработной платы, и в июне-июле многие из них голодали или недоедали.

«Их не было и в списке получателей гуманитарной помощи, было много жалоб на психическое расстройство», — сказала она.