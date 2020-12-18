14:34
USD 83.15
EUR 101.76
RUB 1.14
Общество

Голод, психические расстройства. Проблемы внутренних мигрантов во время COVID-19

Внутренние мигранты во время карантина не могли получить ни медицинскую, ни гуманитарную помощь. Об этом заявила руководитель ОО «Кыргызский альянс планирования семьи» Бактыгул Бозгорпоева на круглом столе, приуроченном к Международному дню мигранта.

По ее словам, у внутренних мигрантов из-за отсутствия прописки был ограничен доступ к медицинским услугам по месту жительства.

«Кроме того, полная изоляция привела к ограничению доступа внутренних мигрантов к лекарственным средствам. В таких условиях жители нелегальных новостроек сами занимались лечением COVID-19», — заявила Бактыгул Бозгорпоева.

Бактыгул Бозгорпоева отметила, что с закрытием рынков и сферы услуг мигранты остались без ежедневной заработной платы, и в июне-июле многие из них голодали или недоедали.

«Их не было и в списке получателей гуманитарной помощи, было много жалоб на психическое расстройство», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177168/
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
Талант Мамытов рассказал о создании условий для возвращения мигрантов на родину
Убийство кыргызстанца в Москве. Следственные органы возбудили уголовное дело
Число мигрантов в России за этот год снизилось почти в два раза
В Москве 29-летняя кыргызстанка родила в метро
Массовая драка кыргызстанцев и дагестанцев произошла в Москве
Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с нуля основал в США свою компанию
В Москве кыргызстанка выпала с пятого этажа. Она в крайне тяжелом состоянии
Учитель из Жумгала попал на Мадагаскар и изменил мнение о системе образования
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с мигрантами в Москве
Московский блогер помог бездомному кыргызстанцу вернуться на родину
Популярные новости
Связь&nbsp;и.&nbsp;о. президента Таланта Мамытова с&nbsp;Матраимовыми выявили журналисты Связь и. о. президента Таланта Мамытова с Матраимовыми выявили журналисты
Жалил Атамбаев женил сына. ГКНБ решил устроить по&nbsp;этому поводу проверку Жалил Атамбаев женил сына. ГКНБ решил устроить по этому поводу проверку
Кыргызстан оказался на&nbsp;втором месте в&nbsp;индексе устойчивости русского языка Кыргызстан оказался на втором месте в индексе устойчивости русского языка
Новое расследование. Недвижимость Райымбека Матраимова в&nbsp;Дубае и&nbsp;на&nbsp;Иссык-Куле Новое расследование. Недвижимость Райымбека Матраимова в Дубае и на Иссык-Куле
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Акция &laquo;22&nbsp;процента по&nbsp;кредитной карте&raquo; продлена до&nbsp;конца января «Бакай Банк»: Акция «22 процента по кредитной карте» продлена до конца января
Лучший подарок близким на&nbsp;Новый год&nbsp;&mdash; смартфон с&nbsp;сюрпризом от&nbsp;Beeline! Лучший подарок близким на Новый год — смартфон с сюрпризом от Beeline!
Более полумиллиона кыргызстанцев ощутили улучшения качества 4G&nbsp;LTE сети&nbsp;О! Более полумиллиона кыргызстанцев ощутили улучшения качества 4G LTE сети О!
Оцени удобcтво переводов по&nbsp;системе CONTACT через онлайн-банкинг &laquo;Керемет Банка&raquo; Оцени удобcтво переводов по системе CONTACT через онлайн-банкинг «Керемет Банка»
18 декабря, пятница
14:28
Водитель сбил ребенка и скрылся. Он задержан Водитель сбил ребенка и скрылся. Он задержан
14:24
Кыргызгидромет установит в Бишкеке 50 датчиков-мониторингов качества воздуха
14:12
Голод, психические расстройства. Проблемы внутренних мигрантов во время COVID-19
14:04
В Кыргызстане задержан вербовщик одной из террористических группировок
14:00
Загрязнение воздуха. Правительству важнее убыточные НПЗ, а не экология