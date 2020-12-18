Активисты предлагают объявить в Кыргызстане 2021-й годом экологии

Активисты предлагают объявить 2021-й годом экологии в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщил лидер Партии зеленых Эркин Булекбаев.

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По его словам, с инициативой они выступают с 2017 года, но ответа от соответствующих госорганов не получают.

«Мы писали на имя Алмазбека Атамбаева, на имя Сооронбая Жээнбекова. В этом году тоже отправляем письма в аппарат президента. Охрана окружающей среды вызывает большую тревогу, есть определенные проблемы. Но никто нам ничего не говорит, ответов не получаем. Мы обращались также с письмами к членам ШОС, чтобы в Средней Азии объявили год экологии. Ответы получили от нескольких стран, инициатива им понравилась, но вопрос нужно доработать», — рассказал он.

Эркин Булекбаев предложил создать координационный комитет по проведению в 2021-м года экологии. Он займется разработкой пятилетней программы плана действий по охране окружающей среды. Планируется также инициировать Бишкекский глобальный горный саммит в 2022 году.