Неделя-24. Задыхающийся от смога Бишкек и богатство кыргызского судьи

В Кыргызстане началась предвыборная агитация. В борьбу за место нового главы вступили 18 человек. Пока ничего особого нового мы не услышали — как и не увидели светлого будущего, которое обещали все их предшественники.

Фото пресс-центра ГКНБ. Квартира, принадлежащая Камилю Осмоналиеву

АКС ГКНБ установила факты незаконного обогащения судьи судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда Камиля Осмоналиева. Не имея соответствующих источников дохода, он приобрел многочисленные объекты имущества, включая элитную недвижимость, квартиры от ведущих строительных компаний, коттеджи в престижных пансионатах на берегу Иссык-Куль, коммерческие объекты в торговых центрах, автомобили люкс-класса. Камиля Осмоналиева пока отправили в СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.

Последние две недели в Бишкеке стоял ужасный смог. Столица стабильно находилась в десятке самых загрязненных городов мира. Чиновники, напринимавшие массу всевозможных планов по улучшению экологии города, но так ничего и не сделавшие, вновь проснулись. Начались рейды по баням и саунам. А в мэрии предложили штрафовать и арестовывать тех, кто топит отходами. В общем выбрали опять самый простой путь. С таким подходом чистого воздуха в Бишкеке не будет долго. Если вообще будет.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Задыхающийся Бишкек: вместо воздуха дым и гарь

Фото 24.kg. Частные бани добавляют свою долю в образование смога

С наступлением холодов Бишкек погружается в смог. Экологи и чиновники не первый год спорят о природе возникновения накрывающей город пелены. По мнению специалистов, немалый вклад в окутывание города смрадом вносят и общественные бани. Последние муниципалитет пытается контролировать, устраивая рейды. Подробнее — «Экологию в топку. Как мэрия проверяет бани Бишкека».

В числе источников загрязнения воздуха называют и хаотичную застройку столицы, которая негативно сказывается на проветриваемости города и, как следствие, приводит к застою грязного воздуха. Об этом 24.kg поговорило с архитектором Айгуль Насирдиновой — «Нечем дышать, или Как архитектура Бишкека влияет на загрязнение воздуха».

Вопрос экологической ситуации поднимается ежегодно только тогда, когда Бишкек выходит на первое место по загрязненности. По мнению экспертов, появлению смога способствуют множество факторов: машины, ТЭЦ, хаотичная застройка, частный сектор, который топит печки некачественным углем или отходами... Но есть еще один источник загрязнения воздуха — мусорный полигон. Подробнее — «Городская свалка. Активисты о том, почему мэрия виновата в загрязнении воздуха».

Больная экономика: падение производства и остановка предприятий

Фото 24.kg. Митинг работников «Бозымчака» в Бишкеке

Кыргызский обыватель, наверное, никогда и не слышал о большинстве месторождений золота и других полезных ископаемых, упоминания о которых мелькают последние месяцы в отечественной прессе. К сожалению, информационные поводы у нашей горнорудной отрасли не самые радужные: рейдерство, порча имущества, давление со стороны местного населения, массовые увольнения. Подробнее — «Остановка «Бозымчака». Как слабость государства лишает людей работы».

Ситуация в экономике Кыргызстана все сложнее. Объемы ВВП падают, а цены катастрофически растут. Такая тенденция, скорее всего, сохранится и в 2021 году. Эксперты отмечают, что на докризисный уровень 2019-го экономика страны выйдет только в 2022 году. Подробнее в обзоре «Итоги ноября. Экономика Кыргызстана продолжает стремительное падение».

Нуркыз Бектурова покорила десертами заграницу

Фото Нуркыз Бектуровой

Десерты, сделанные руками Нуркыз Бектуровой, пробовали постояльцы ведущих отелей ОАЭ, России, Украины, Таджикистана и Кыргызстана. А последние два года она радует своими кондитерскими шедеврами туристов на Мальте. На остров в Средиземном море 34-летняя Нуркыз приехала с семьей. С мужем она осваивает туристические особенности Мальты и воспитывает двоих детей. Кыргызстанка рассказала 24.kg о жизни и работе за рубежом.

Оставленные на родине. Кто позаботится о маленьких кыргызстанцах

В Кыргызстане официально зарегистрировано более 80 тысяч детей мигрантов. Пока родители пытаются что-то заработать на чужбине, их дети, оставленные на родине, подвергаются насилию и жестокому обращению, совершают суициды, недоедают. Государство своевременно не реагирует на проблемы несовершеннолетних. Инициаторы новой редакции Кодекса о детях надеются, что создание новой социальной службы изменит ситуацию. Подробнее — «Дети мигрантов. Не защитили родители, поможет соцслужба?»

Как коронавирус изменил нашу жизнь

Фото 24.kg

С марта 2020 года в Кыргызстане COVID-19 заразились около 2 тысяч беременных женщин, 28 из них умерли. Об этом 24.kg рассказал председатель Ассоциации акушеров-гинекологов Арсен Аскеров. Подробнее — «COVID-19. Как пандемия сказалась на беременных».

Коронавирус вместе с карантином и заботой о здоровье внес в жизнь кыргызстанцев, да и тысяч людей по всему миру новые правила. Сейчас ни одна рабочая неделя не обходится без видеозвонков. Порой они утомляют гораздо больше, чем совещания офлайн. Психологи, специалисты по кадрам и IT рассказали 24.kg, как уменьшить вредное влияние видеоконференций и при этом не упустить ничего важного в работе — «Zoom-выгорание. Как сделать видеозвонки менее утомительными, но эффективными».

Красота Кыргызстана в фото читателей

Фото Владислава Ногая. Алмалуу

За окном морозный декабрь, и наверняка часть бишкекчан осваивает снежные склоны ближайших гор. Те же, кто остался дома, может отправиться в виртуальное путешествие вместе с нами. Подробнее — «Мгновения жизни. Осенние краски Алмалуу и вечерний Айдаркен».

Как прекрасный пол такси освоил

В наше время уже нет работы, которую не смогла бы выполнить женщина. Женщина — спортсмен, боец спецназа, бизнес-леди и даже летает в космос. В 2018 году в Кыргызстане задумались о внедрении программы женского социального такси. Идею позаимствовали у ОАЭ, где подобный сервис работает успешно на протяжении долгих лет. Подробнее — «Ищите женщину. Как служба такси отказалась от стереотипов».