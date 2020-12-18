Цифра дня. 397,2 миллиона сомов ущерба нанесла бюджету Кыргызстана контрабанда

С начала года контрабандисты нанесли бюджету Кыргызстана ущерб на сумму в 397,2 миллиона сомов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГТС.

«С января по сегодняшний день подразделениями по борьбе с контрабандой Таможенной службы выявлено больше тысячи фактов правонарушений в сфере таможенного законодательства. Из них 865 нарушений и 232 преступления и проступка. Общая сумма ущерба по этим фактам составила 397,2 миллиона сомов», — сообщили в Таможенной службе.

Напомним, в ноябре Государственная таможенная служба впервые с начала года исполнила плановые показатели по таможенным сборам. Об этом на недавнем заседании парламента сообщил и. о. премьер-министра Артем Новиков.

По его словам, объемы таможенных сборов в минувшем месяце, по сравнению с сентябрем выросли на 13,7 процента, а по отдельным таможенным подразделениям рост и вовсе составил 30 процентов. При этом на следующий год план по сбору таможенных платежей и сборов снижен почти на 4 миллиарда сомов.