09:46
USD 80.70
EUR 98.94
RUB 1.10
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным было 19 декабря 1950 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 19 декабря 1950 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −24,2 градуса.

Самым теплым 19 декабря было в 2009 году, когда температура составила +18,4 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры декабря для столицы составляет −0,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был декабрь 1925 года со средней температурой +5,2 градуса.

Самым холодным — декабрь 1984-го со среднемесячной температурой −13,7 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 19 декабря ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит −8-10 градусов. Днем в столице будет солнечно. Воздух прогреется до +1-3 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177145/
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 декабря: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 декабря: днем будет плюсовая температура
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 декабря: снег не ожидается
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 декабря: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 декабря: ночью очень холодно
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 декабря: морозно и без осадков
Температурные рекорды. Самым холодным было 13 декабря 1944 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 декабря: ночью холодно
Температурные рекорды. Самым холодным было 12 декабря 1944 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 декабря: без осадков
Популярные новости
Московские дворники из&nbsp;Кыргызстана сняли пародию на&nbsp;песню Моргенштерна Московские дворники из Кыргызстана сняли пародию на песню Моргенштерна
Мясо в&nbsp;два раза дешевле. В&nbsp;Бишкеке состоится ярмарка сельхозпродукции Мясо в два раза дешевле. В Бишкеке состоится ярмарка сельхозпродукции
В&nbsp;ID-карты граждан Кыргызстана включена графа об&nbsp;этнической принадлежности В ID-карты граждан Кыргызстана включена графа об этнической принадлежности
Земельные участки Максима Бакиева. Тайырбек Сарпашев рассказал об&nbsp;уголовном деле Земельные участки Максима Бакиева. Тайырбек Сарпашев рассказал об уголовном деле
Бизнес
Новогодний лайфхак: как удивить ребенка подарком и&nbsp;сберечь свое время Новогодний лайфхак: как удивить ребенка подарком и сберечь свое время
Первые участники акции в&nbsp;O!Store получают свои гарантированные подарки! Первые участники акции в O!Store получают свои гарантированные подарки!
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Акция &laquo;22&nbsp;процента по&nbsp;кредитной карте&raquo; продлена до&nbsp;конца января «Бакай Банк»: Акция «22 процента по кредитной карте» продлена до конца января
Лучший подарок близким на&nbsp;Новый год&nbsp;&mdash; смартфон с&nbsp;сюрпризом от&nbsp;Beeline! Лучший подарок близким на Новый год — смартфон с сюрпризом от Beeline!
19 декабря, суббота
09:26
Кыргызстан получил грант на улучшение системы отопления госзданий Кыргызстан получил грант на улучшение системы отопления...
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным было 19 декабря 1950 года
08:39
Кыргызстанцы пострадали от скотокрадов на сумму больше 71 миллиона сомов
08:17
Референдум по форме правления. Бюллетени поступят на участки не позднее 8 января
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 декабря, пятница
23:54
WhatsApp разрешит голосовые и видеозвонки с компьютера
23:16
Бегущих по горной степи Марко Поло заснял на видео кыргызстанец
22:45
Фразу Thank you, Mr President Google-переводчик ассоциирует с Путиным
22:31
Назван первый смартфон Huawei на собственной системе
22:14
Кыргызстанец Зулкарнайн Камчыбек выиграл бой по смешанным боям в США