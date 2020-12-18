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Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились свыше 74,9 миллиона, умерли более 1,6 миллиона

За последние двое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 486 тысяч 358. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 74 миллиона 921 тысяча 288 человек. Больше всего зараженных в США (17 миллионов 198 тысяч 633), Индии (9 миллионов 956 тысяч 557), Бразилии (7 миллионов 110 тысяч 434), России (2 миллиона 736 тысяч 727), Франции (2 миллиона 483 тысячи 524), Турции (1 миллион 955 тысяч 680), Великобритании (1 миллион 954 тысячи 268), Италии (1 миллион 906 тысяч 377), Испании (1 миллион 785 тысяч 421), Аргентине (1 миллион 524 тысячи 372) и Колумбии (1 миллион 468 тысяч 795).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 42,3 миллиона человек. За двое суток показатель вырос на 756 тысяч 701.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 661 тысячи 789. За двое суток показатель вырос на 27 тысяч 450 человек. В том числе в США скончались 310 тысяч 699, Бразилии — 184 тысячи 827, Индии — 144 тысячи 451, Мексике — 116 тысяч 487, Италии — 67 тысяч 220 и Великобритании — 66 тысяч 150.

В Кыргызстане зарегистрировали 78 тысяч 679 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 189 тысяч 551, Узбекистане — 75 тысяч 538, Таджикистане — 12 тысяч 852.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177142/
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