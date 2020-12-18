В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 4 тысячи 422 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 649 пациентов, в больницах — 1 тысяча 773.

В том числе 82 (4,6 процента) человека — в крайне тяжелом состоянии, 483 (27,2 процента) — в тяжелом. Состояние основной массы больных (1 тысячи 186 человек, или 66,8 процента) оценивают как средней тяжести. Только 22 человека (1,2 процента) — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 395 человек. В Бишкеке выздоровели 125 человек, Оше — 22, Чуйской области — 114, Ошской — 16, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 40, Джалал-Абадской — 28, Баткенской — 32. С начала марта выздоровели 72 тысячи 51 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.