В Кыргызстане за сутки выявили еще 264 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 76 случаев, Оше — 21, Чуйской области — 67, Ошской — 14, Таласской — 4, Нарынской — 14, Иссык-Кульской — 44, Джалал-Абадской — 20, Баткенской — 4.

С марта в республике зарегистрировали 78 тысяч 679 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.