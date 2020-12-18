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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане выявили 264 случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 78 679

В Кыргызстане за сутки выявили еще 264 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 76 случаев, Оше — 21, Чуйской области — 67, Ошской — 14, Таласской — 4, Нарынской — 14, Иссык-Кульской — 44, Джалал-Абадской — 20, Баткенской — 4.

С марта в республике зарегистрировали 78 тысяч 679 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177105/
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