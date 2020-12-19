В Бишкеке 19 декабря облачно, без осадков. Температура воздуха ожидается +3 градуса. День уменьшился до 9 часов 1 минуты.

У кого намечаются тои

Зарылбек Рысалиев

Родился 19 декабря 1960 года в селе Урмарал Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Нуркамал Набиев

Родился 19 декабря 1970 года в селе Жаны-Жер Баткенской области. Первый заместитель генерального прокурора.

Памятные даты

Международный день помощи бедным

Установлен Организацией Объединенных Наций в 1995 году. ООН рассматривает бедность как «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни».

По данным международных экспертов, на конец XX века около четверти всего населения планеты, то есть 1,5 миллиарда людей, влачило нищенское существование.

Проведенные исследования также показали, что в период с 1999 по 2007 год от нищеты умерли более 300 миллионов человек.

Люди, которые меняли мир