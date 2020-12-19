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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 19 декабря облачно, без осадков. Температура воздуха ожидается +3 градуса. День уменьшился до 9 часов 1 минуты.

У кого намечаются тои

Зарылбек Рысалиев

Родился 19 декабря 1960 года в селе Урмарал Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Нуркамал Набиев

Родился 19 декабря 1970 года в селе Жаны-Жер Баткенской области. Первый заместитель генерального прокурора.

Памятные даты

Международный день помощи бедным

Установлен Организацией Объединенных Наций в 1995 году. ООН рассматривает бедность как «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни».

По данным международных экспертов, на конец XX века около четверти всего населения планеты, то есть 1,5 миллиарда людей, влачило нищенское существование.

Проведенные исследования также показали, что в период с 1999 по 2007 год от нищеты умерли более 300 миллионов человек.

Люди, которые меняли мир

Родилась Герой Социалистического труда Керимбюбю Шопокова

из интернета
Фото из интернета. Керимбюбю Шопокова
19 декабря 1917 года в селе Сокулук родилась Герой Социалистического Труда Керимбюбю Шопокова. Работала в колхозе. Супруга Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова.

Первой внесла денежный вклад на строительство тяжелого танка, названного «Дуйшенкул Шопоков».

Звание Героя Социалистического труда присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1957 года с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

За выдающиеся успехи, достигнутые в деле увеличения производства сахарной свеклы, хлопка и продуктов животноводства, широкое применение достижений науки и передового опыта в возделывании хлопчатника, сахарной свеклы и получение высокого и устойчивого урожая этих культур.

Высшие награды вручил первый руководитель государства Никита Хрущев в Кремле.

Ее неоднократно избирали депутатом Верховного Совета СССР и Верховного Совета Киргизской ССР. Она официально носит звание жителя номер один города Шопокова.

Умерла 23 декабря 2013 года.

Родился профессор Абдулхай Алдашев

open.kg
Фото open.kg. Абдулхай Алдашев

Родился 19 декабря 1918 года. Доктор ветеринарных наук, профессор, поэт, переводчик, заслуженный деятель науки КР, заслуженный ветврач Киргизской ССР.

Абдулхай Алдашев принадлежит к плеяде кыргызских ученых, творческий труд которых прославил отечественную науку. Он является крупным специалистом в области ветеринарии, фармакологии и токсикологии.

Опубликовано более 500 научных работ, в том числе 20 монографий, 11 изобретений, два учебника и учебные пособия. Широко известен его «Киргизско-русский словарь биологических терминов».

Ученый внес большой вклад в воспитание научных кадров. Под его руководством защищены пять докторских и 20 кандидатских диссертаций.

Абдулхай Алдашев является одним из признанных переводчиков на кыргызский язык художественной прозы и поэзии, переводил и на русский язык.

Умер в 2003 году.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М», кафе Chicken Star, Cave coffee;
  • новогодние городские ярмарки проходят на аллее возле памятника Курманджан датке, в здании кинотеатра «Октябрь», на мини-Арбате в микрорайоне «Восток-5», ТРЦ Vefa;
  • Творческая группа «705» приглашает на спектакль «Девки»;
  • в баре «111» состоится концерт группы «Эльсинор»;
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на вечер памяти, посвященный 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Артыка Мырзабаева;
  • пройдут несколько мастер-классов для детей и взрослых.

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177079/
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