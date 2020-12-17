Том Круз грубо отчитал съемочную группу фильма «Миссия: невыполнима 7»

Актер Том Круз накричал на членов съемочной группы фильма «Миссия: невыполнима 7», которые нарушили меры против COVID-19. Запись обнародовала газета The Sun.

По информации издания, актер заметил, что два человека стоят слишком близко друг к другу рядом с монитором.

Команда попыталась извиниться за нарушение, но Круз продолжил ругать работников.

Tom Cruise doesn’t sound happy pic.twitter.com/wiREiK3XYh — N17 Pete (@PeteJColeman007) December 15, 2020

«Расскажите об этом людям, которые теряют свои **** дома из-за того, что наша индустрия прекратила работу, — сказал актер. — Они не могут купить еду или оплатить обучение. Вот о чем я думаю каждую ночь, о будущем этой **** индустрии! Так что простите, но меня не интересуют ваши извинения. Я сказал вам, что мне нужно, и если вы не можете этого сделать, то вас тут больше нет. Мы не прекратим съемки этого **** фильма! Понятно? Если снова увижу что-то подобное, то вы, ****, уволены».