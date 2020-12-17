Мээрим Жуманазарова выиграла золото Кубка мира по спортивной борьбе

Мээрим Жуманазарова завоевала золотую медаль на индивидуальном Кубке мира по спортивной борьбе, проходящем в Белграде (Сербия). Об этом сообщает wrestlingua.

Отметим, это второе золото, завоеванное кыргызстанками в указанном Кубке. Ранее Айсулуу Тыныбекова выиграла золото в весовой категории до 62 килограммов.

По его данным, в финале турнира в весовой категории до 68 килограммов она выиграла схватку с чешской спортсменкой Аделой Ханзликовой со счетом 8:2.

Спортсменка на турнире провела три схватки. В первой она была сильнее белорусской спортсменки Анны Сандчанки (4:1). В полуфинале Мээрим Жуманазарова смогла одержать верх над Алиной Стадник из Украины. Схватка закончилась со счетом 6:6, однако из-за того, что последнее результативное действие осталось за отечественной спортсменкой, победу присудили соотечественнице.

Уточняется, что Мээрим Жуманазарова является воспитанницей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Ленинского района.