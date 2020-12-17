В управлении водного хозяйства Кара-Суйского района выявили нарушения. Об этом сообщили в Госэкотехинспекции.

По ее информации, инспекторы провели плановую проверку в районном управлении водного хозяйства, в результате которой служебные машины не прошли технический осмотр.

«Автомобили Chevrolet Niva, Dongfen Pai-EG 3041 GDAC и Forland B11032y31B3-S не прошли технический осмотр. Мотоцикл H1-250 BA не имеет сертификата соответствия и маркировки. На основании этого инспекторы выписали предписание на устранение нарушений в течение 30 календарных дней», — сообщили в Госэкотехинспекции.